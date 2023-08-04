«Повесила» на маму: женщина указала чужие данные при оформлении кредита в Хабаровском крае

Женщину осудят за мошенничество при оформлении кредита в Хабаровском крае Фото: Анастасия Осипова

25-летняя жительница Верхнебуреинского района так отчаянно хотела раздобыть денег, что решилась на обман. Она обратилась в компанию по микрозаймам, чтобы оформить кредит. Вот только она не стала указывать личную информацию. Вместо этого женщина сообщила паспортные данные своей матери и получила заем в размере 11 тысяч рублей. Деньги она успела потратить.

- Заведено дело по статье «Мошенничество». Расследование окончено, материалы переданы в суд, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Рассматривать дело будет Верхнебуреинский районный суд. Обвиняемой грозит до пяти лет лишения свободы.

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