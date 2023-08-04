Доступную рыбу начнут продавать с 8 августа в Хабаровском крае Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Хабаровском крае реализуется социальный проект «Доступная рыба», благодаря которому можно купить морепродукты по цене ниже рыночной. Уже с 8 августа первыми приобрести дешевую рыбу смогут жители Охотского района. Рыболовецкие предприятия организуют выездную торговлю по графику:

- 8-15 августа, село Вострецово, магазин «Охотский берег»;

- 11 августа, Охотск, магазины «Альянс» и «Водолей»;

- 14-15 августа, Охотск, в районе центрального рынка;

- 19-20 августа, Охотск, магазин «Кулинария»;

- 25 августа, поселок Новая Иня.

В 2023 году стоимость рыбы сохранится на прошлогоднем уровне. Гольца, горбушу и кунджу будут продавать по 100 рублей за килограмм, а кету и кижуча - по 200 рублей.

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