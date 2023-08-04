Кислое и без документов: каким молоком торгуют в Хабаровском крае

Просроченное молоко без маркировки продают в Хабаровском крае
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Прокуратуры Хабаровска, Комсомольска, Бикина и района имени Лазо организовали проверку в торговых точках, продающих молочную продукцию. К правоохранителям присоединились сотрудники краевого управления Россельхознадзора. Целью проверки было пресечь оборот молочных товаров без маркировки и регистрации в нацсистеме маркировки, а также отследить продукцию «Честный знак».
- Было проверено больше 30 предпринимателей, торгующих молокопродуктами. Среди нарушений были выявлены отсутствие ветеринарных сопроводительных документов на товары, хранение молока при высоких температурах, продажа просрочки. Также было обнаружено отсутствие регистрации продавца в Федеральной системе в области ветеринарии, - рассказали в управлении Россельхознадзора по Хабаровскому краю.
Эти нарушения влекут административную ответственность. В местных прокуратурах рассмотрят полученную информацию и примут соответствующие меры реагирования.
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