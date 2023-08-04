Остались без бутербродов: огонь уничтожил киоск фастфуда в Комсомольске

Киоск фастфуда сгорел ночью в Комсомольске Фото: @komcitynews Фото: Социальные сети

В ночь на 4 августа в Комсомольске сгорел киоск уличного фастфуда «Бутер Bro». Одно из любых мест жителей города для быстрого перекуса, расположенное возле кинотеатра «Факел», было полностью уничтожено огнем.

В комментариях под новостью люди пишут о том, что пламя было большим. Вокруг киоска все было в дыму, стоял едкий запах плавящегося пластика. Некоторые даже слышали, как внутри что-то взорвалось. Возможно, это была тара с маслом или другой воспламеняющейся жидкостью.

Пока причины произошедшего неизвестны. Пользователи соцсетей выдвигают теории, самые популярные из которых - замыкание проводки и проделки конкурентов. Но истинные причины пожара установят специалисты.

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