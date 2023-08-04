51 потушили, осталось 42: ситуация с лесными пожарами улучшилась в Хабаровском крае

Больше 50 лесных пожаров потушили в Хабаровском крае
Фото: Министерство лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края
За последние несколько дней лесопожарная служба смогла потушить 51 природный пожар на общей площади 125 тысяч гектаров. Вместе со специалистами из края в борьбе с возгораниями участвовали 149 десантников из соседних регионов: Приморского края, Республики Бурятия и федерального резерва Омска.
- Сейчас ситуация с лесными пожарами в крае улучшилась. В регионе действует 42 возгорания. Все очаги расположены в труднодоступных местах в Охотском, Аяно-Майском и Тугуро-Чумиканском районах, - сказал глава управления сохранения лесов Константин Кузнецов.
В Охотском районе продолжает действовать несколько крупных пожаров. Туда собираются отправить самолет Ан-26 для переброски 37 специалистов. Возгорания не представляют опасности объектам экономики и населенным пунктам.
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