Доступная рыба для населения - без посредников

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Такая инициатива позволит поставлять рыбную продукцию в фирменный павильон, как говорится, «от путины до путины», то есть с начала октября до мая еженедельно. Покупатели смогут в регулярном режиме с пятницы по воскресенье приобретать по доступным ценам то, что дается тяжелейшим рыбацким трудом. Непростая задача и доставить уловы с мест промысла, а это Крайний Север Хабаровского края и самый большой пролив Тихого океана.

Логистика по морю

География нашего региона с его протяженной территорией не дает возможность быстро привезти рыбу потребителям. Сначала ее нужно доставить в порты. Из-за осадки транспортные рефрижераторы, осуществляющие вывоз рыбопродукции из районов промысла, не могут пройти Татарский пролив и зайти сразу в порты Хабаровского края, они вынуждены огибать остров Сахалин. В связи с чем удлиняется плечо доставки, и во избежание дополнительных расходов из-за сложной логистики суда заходят в порты Приморья.

Однако часть продукции наши предприятия, по возможности, отправляют из Охотского района судами типа «река-море», которые выгружаются в Хабаровском речном торговом порту.

Логистика по земле

Далее рыба перегружается в портовые холодильные мощности, а потом из Владивостока на автомобильных рефрижераторах отправляется в Хабаровск.

На всем маршруте необходимо строго соблюдать холодовую цепь, чтобы сохранить высокое качество продукции. Немаловажно и то, что за этим стоит здоровье потребителей, ведь любое нарушение температурного режима приводит к образованию токсичных и опасных побочных явлений.

Рассказываем детально, чтобы жители края поняли, как осуществляется проект «Доступная рыба», пока продукция не попала на прилавок.

Когда доступная рыба появится в Хабаровске

4 августа во Владивосток подходит транспортный рефрижератор «Плутонас», на котором находится 20 тонн камбал дальневосточных мороженых. Это продукция Рыболовецкого колхоза имени Ленина и ООО «Востокинвест».

В порту - очередь для постановки судов под выгрузку к причалам, к сожалению, приходится это принимать как данность, ведь Владивосток обеспечивает почти 50% от общероссийского показателя объема выгрузки рыбопродукции. В связи с этим ориентировочная дата постановки «Плутонаса» к причалу Диомидовского рыбного порта - 8 августа.

Отгрузить продукцию в порту Владивосток в торговые сети планируем 13-15 августа. Часть продукции будет поставлена в торговую сеть «Самбери», которая является нашим надежным партнером и активным участником проекта «Доступная рыба».

Цены

Согласованная цена - 40 рублей за килограмм камбалы. Удержать доступную стоимость, несмотря на все сложности, включая санкции, удалось благодаря консолидированному решению всех предприятий Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза и наших партнеров. Так, ООО «Грин Стар» предоставляет нам холодильные мощности для хранения рыбной продукции в Хабаровске дешевле почти в три раза, чем в среднем по рынку.

Локация специальной торговой точки Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза по проекту «Доступная рыба»

Мы планируем за свой счет арендовать торговую площадку на каком-либо рынке или торговом центре, удобном для хабаровчан, чтобы рядом были остановки общественного транспорта. Для этого мы обратились в комитет рыбного хозяйства правительства Хабаровского края с просьбой проработать с министерством промышленности и торговли вопрос о предоставлении такой точки, чтобы без сезонных ограничений стабильно предоставлять рыбную продукцию нашим жителям.

Уважаемые читатели, вы тоже можете подсказать нам будущую локацию торговой площадки. Пишите в комментариях, где бы вам было удобно покупать рыбную продукцию от предприятий Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза.

Итак, наш Союз будет осуществлять торговлю по проекту «Доступная рыба» напрямую от рыбаков потребителям на новой специализированной брендовой площадке. Также отгрузим продукцию в хабаровские торговые сети, в том числе в магазины «Самбери», чтобы охват был максимальным. В магазинах рыболовецкой артели «Иня» будет реализовываться продукция самой артели, а также консервы рыболовецкой артели (колхоза) имени 50 лет Октября.

Что смогут купить хабаровчане в течение сезона по проекту «Доступная рыба»

Предприятия Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза поставят на прилавки камбалы дальневосточные, кету, горбушу, гольцов и отличные консервы «Сельдь тихоокеанская натуральная» и «Салат из морской капусты» рыболовецкой артели (колхоза) имени 50 лет Октября.

Что смогут купить жители наших районов промысла по проекту «Доступная рыба»

Мы с огромным уважением относимся к северянам, эти люди - настоящий форпост России на ее восточных границах. Территориальная близость к нашим районам промысла позволяет нам начать торговлю раньше, чем в Хабаровске, и обеспечить жителей данных районов доступной рыбной продукцией.

Итак, с 11 по 15 августа состоятся выездные ярмарки в рабочем поселке Охотск, селах Булгин и Резиденция, поселках Аэропорт и Морской. Помимо ярмарок, продажи будут осуществляться в магазинах Охотска и поселка Морской. Ассортимент оцените сами. Это охлажденная и мороженая рыбная продукция - кета, горбуша, кижуч, кунджа, голец, сельдь, камбалы, молоки, головы лососевых рыб, печень.

Цены оставляем на уровне прошлого года, кета и кижуч жителям Охотского района обойдутся по 200 рублей за хвост. Горбуша, голец и кунджа - по 100 рублей за хвост.

Также предприятиями Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза в Охотском районе традиционно будет организован безвозмездный развоз рыбы по домам льготным категориям граждан, в школы, детские сады, интернаты, религиозные организации.

Спасибо рыбакам за сопричастность и доброе отношение к жителям Хабаровского края

Рыбаки - единственные из производителей в крае, кто ежегодно идет на издержки, но делает большое дело, осуществляя проект «Доступная рыба». Мы будем рады, если к нам присоединятся, например, производители яиц, молока и молочных продуктов, мясных изделий и полуфабрикатов. Это реальная помощь жителям Хабаровского края, чтобы хотя бы немного облегчить бремя семейных бюджетов.

Благодарим предприятия Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза: ООО «Востокинвест», рыболовецкий колхоз имени Ленина, рыболовецкую артель «Иня», ООО «РПК «Кухтуй», ООО «ПКФ«Ларга», ООО «РПК «Охотский», рыболовецкую артель (колхоз) имени 50 лет Октября за активное участие в проекте «Доступная рыба».