Замкнуло проводку: в хабаровском торговом центре «Атриум» произошел пожар

Пожар произошел в ТЦ «Атриум» в Хабаровске
Фото: Олег УКЛАДОВ
4 августа в спасательную службу города поступило сообщение о пожаре в торговом центре «Атриум» на Краснореченской. Вызов был принят в 11:38. На него по повышенному рангу пожара выехали девять подразделений.
Прибыв на место, спасатели убедились, что посетители и работники ТЦ эвакуировались на улицу. Всего из здания самостоятельно вышли около 200 человек. Продвигаясь к источнику задымления внутри ТЦ, пожарные нашли очаг возгорания. На втором этаже центра горела электропроводка и утеплитель. Площадь пожара составила три квадратных метра.
Площадь возгорания составила три квадратных метра Фото: @khv_news
Фото: Социальные сети
- В 11:55 возгорание было локализовано, а в 11:59 полностью потушено. Пострадавших нет, - прокомментировали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Дознаватели еще устанавливают причину пожара.
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