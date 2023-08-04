Замкнуло проводку: в хабаровском торговом центре «Атриум» произошел пожар

Пожар произошел в ТЦ «Атриум» в Хабаровске Фото: Олег УКЛАДОВ

4 августа в спасательную службу города поступило сообщение о пожаре в торговом центре «Атриум» на Краснореченской. Вызов был принят в 11:38. На него по повышенному рангу пожара выехали девять подразделений.

Прибыв на место, спасатели убедились, что посетители и работники ТЦ эвакуировались на улицу. Всего из здания самостоятельно вышли около 200 человек. Продвигаясь к источнику задымления внутри ТЦ, пожарные нашли очаг возгорания. На втором этаже центра горела электропроводка и утеплитель. Площадь пожара составила три квадратных метра.

Площадь возгорания составила три квадратных метра Фото: @khv_news Фото: Социальные сети

- В 11:55 возгорание было локализовано, а в 11:59 полностью потушено. Пострадавших нет, - прокомментировали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Дознаватели еще устанавливают причину пожара.

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