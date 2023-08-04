«Теплая» встреча: пассажира поезда Нерюнгри - Хабаровск задержали на вокзале

Полицейские задержали пассажира поезда «Нерюнгри-Хабаровск» Фото: УТ МВД России по ДФО

Работники поезда Нерюнгри - Хабаровск сообщили в полицию о пьяном мужчине, который во время поездки вел себя грубо и агрессивно. Он матерился, всю дорогу пил и мешал другим пассажирам. На замечания проводников вагона не реагировал.

- По прибытии на вокзал дебошира встретили правоохранители. 44-летнего жителя Бурятии доставили в отделение полиции, где на него были составлены административные протоколы, - рассказали в транспортной полиции Дальнего Востока.

Из-за своего поведения мужчине придется купить еще один билет. Стоимость оплаченного проездного на пропущенный поезд ему теперь никто не вернет.

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