Окунуться в мир детства: уникальная выставка откроется в Хабаровске

Выставка, посвященная детству, откроется в Хабаровске 5 августа Фото: музей имени Гродекова

С 5 августа в музее имени Гродекова начнет работу уникальная выставка «Дом детьми богат»: детство в культуре народов России», посвященная миру детства. Экспозиция будет доступна до 3 сентября. Она пройдет в рамках краевого фестиваля коренных малочисленных народов Хабаровского края «Навстречу солнцу». Посетители смогут увидеть около 250 подлинных этнографических памятников XIX-ХХI веков. Все они бытовали в культуре разных народов России и других государств.

- Благодаря реализации нацпроекта «Культура» и инициативе Российского этнографического музея выставку смогут увидеть жители нашего края. Так, после Хабаровска с 15 сентября по 8 октября она разместится в Музее изобразительных искусств Комсомольска, а с 20 октября по 12 ноября - в районном краеведческом музее имени Н. К. Бошняка в Советской Гавани, - сказал министр культуры Хабаровского края Юрий Ермошкин.

Посетители смогут увидеть особенные детские игрушки народов, которые отражали каждый этап взросления. Каждый из экспонатов отображает уникальные этнические особенности изделий.

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