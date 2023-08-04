Зоосад «Приамурский» принимает излишки урожая у жителей Хабаровска Фото: Зоосад Приамурский им. В.П. Сысоева

Зоосад «Приамурский» запускает благотворительную акцию «Добрый урожай», в рамках которой хабаровчане могут поделиться излишками своего дачного урожая. Собранные овощи и фрукты будут использованы в качестве корма для питомцев.

- Мы рады принять в дар тыкву, кабачки, морковь, капусту, яблоки, кукурузу, орехи лесные, картофель молодой, свеклу, репу, - уточнила представитель зоосада Елена Шевченко.

Старт акции «Добрый урожай» - 5 августа. Продлится она до 15 октября. Жители могут оставить свои пожертвования у ворот зоосада. Руководство питомника просит прикладывать контактные данные, чтобы определить самых активных благотворителей и позже отблагодарить их памятными подарками.

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