Метались, не видя выхода: животные оказались в огненной ловушке в Комсомольске

Пожарные достали кошку и собаку из горящего офиса в Комсомольске Фото: Алена МАРТЫНОВА

Ранним утром в Комсомольске произошел пожар на улице Орджоникидзе. Приехавшие пожарные установили, что дым идет из административного помещения с отдельным входом на первом этаже здания. В ходе разведки они поняли, что людей внутри нет, но в одном из помещений была найдена кошка. Чтобы ее спасти, пришлось разбить окно. Войдя внутрь, пожарные нашли еще и собаку.

- Животных эвакуировали на свежий воздух, они не пострадали, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

На тушение огня ушло около получаса. Одно из помещений полностью сгорело. Еще два офиса повреждены продуктами горения. Подъезд дома, где произошел пожар, заволокло дымом, но в квартиры он не проник. Дознаватели устанавливают причину возгорания.

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