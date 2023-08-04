Ветер с дождем прогнозируют Хабаровску 5 августа
Фото: Евгения ГУСЕВА
Череда прохладных дней в Хабаровске продолжится и 5 августа. В городе поднимется ветер, который будет дуть с северо-востока со скоростью 8-13 метров в секунду. В течение дня ожидается небольшой дождь.
Из-за ветра и осадков в Хабаровске 5 августа сохранится некомфортная погода. Ночью температура составит +14..+16 градусов. Днем столбик термометра покажет от +22 до +24 градусов.
Такая же обстановка будет наблюдаться на территории края. Дожди и ливни пройдут на юге региона, а на остальной территории установится пасмурная погода. Средняя температура будет колебаться в пределах +22…+26 градусов.
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