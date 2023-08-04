В море вышел второй краболов из Хабаровска Фото: минпромторг Хабаровского края

В море вышел краболов «Кедон». Это второе хабаровское судно, которое приступило к ходовым испытаниям 3 августа.

- Строительство судов ведется в рамках государственной программы «Квоты под киль». Контракты на строительство были подписаны в январе 2020 года с компанией ООО «Маг-Си Интернешнл». Прежде такие суда Хабаровский судостроительный завод не строил, но с задачей справился, первый краболов «Омолон» передан заказчику в марте 2023 года, - рассказали в минпромторге Хабаровского края.

По плану прошла проверка главного двигателя и валогенератора. Испытания проходили в четырехчасовом режиме с заполненными чанами, проверили работу и руля, электростанции и якоря на глубине больше 45 метров.

В конце августа прошлого года краболов спустили на воду, а 29 сентября он покинул акваторию, отправившись на достройку в Приморский край. Там он присоединился к такому же судну - «Омолон».

На этом судне можно ловить краба и креветку специальными устройствами, а потом хранить их в отсеке с холодной морской водой и переправлять свежие морепродукты в порт.

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