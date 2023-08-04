Молодежную политику обсудили в правительстве Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края

В правительстве Хабаровского края прошла рабочая встреча губернатора Михаила Дегтярева, руководителя Федерального агентства по делам молодежи Ксении Разуваевой и председателя правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» Григория Гурова. Они обсудили развитие молодежной политики в регионе. И уже есть некоторые успехи. Так, образовательный форум «Амур» получил статус всероссийского, а форум «Дальневосточная Победа» включили в ежегодную линейку агентства.

В крае также успешно работает программа Росмолодежи «Регион для молодых». Благодаря ей провели 15 масштабных мероприятий для ребят со всей страны. А к концу этого года в крае заработают два молодежных центра. По словам Ксении Разуваевой, Хабаровский край сегодня - лидер по стране с сильной управленческой командой.

- Развитие инфраструктуры на местах для нас имеет огромное значение, потому что у ребят должна быть возможность собираться и работать над проектами, понимать, что у них есть точки притяжения, куда они смогут прийти и выступить со своими инициативами, где их услышат и поддержат. И в этом плане Хабаровский край снова в передовиках, - отметила руководитель агентства.

Поговорили участники встречи и о повестке. Обсудили подготовку к форуму «Амур». Его тематикой в этом году станет адаптация вернувшихся с СВО. Запланировано еще два трека - «Если быть, то быть первым» для волонтеров «Движения Первых» и «Развитие малых городов». Здесь соберутся около тысячи человек со всей страны, в том числе приедут и представители новых российских регионов. Всего будет 550 участников, 100 волонтеров, экспертов и наставников.

Поговорили и о сохранении исторического наследия. Для властей сейчас важно не допустить распространения ложных фактов о Второй мировой войне и вкладе в победу советских солдат. В итоге с 27 по 30 августа по инициативе хабаровской молодежи в городе пройдет форум на эту тему. В нем примут участие 350 активистов.

А всемирный фестиваль молодежи состоится в первую неделю марта 2024 года на территории «Сириус». Хабаровск - один из 30 городов, который с 10 по 17 марта примет у себя региональную программу.

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