Автобусные остановки ремонтируют в Биробиджане Фото: администрация Биробиджана
В Биробиджане идет обновление остановок. Специалисты изготовили для города 73 новых комплекса. Еще пять павильонов перенесут в более удобное место для пассажиров и автобусов.
На днях работы проверил мэр города. Он отправился на конечную маршрута №3, которая находится на Юбилейной улице. Жители города поблагодарили его за модернизацию, ведь раньше прятаться от непогоды было негде.
- Работа эта продолжается в рамках президентской субсидии, которая была выделена городу. Глава нашего региона Ростислав Эрнстович огромную работу провел, чтобы денежные средства довели до области, - сказал Максим Семенов.
В этом году работы выполняет местный подрядчик, благодаря чему стоимость их значительно снизилась. Все остановки соответствуют требованиям, а их размеры зависят от пассажиропотока.
До октября в городе обустроят 78 павильонов. Они будут антивандальными, установят их на брусчатке. Вместо стекла задние и боковые стенки выполнены из перфорированного металла или поликарбоната. Этот материал легче и дешевле в случае, если придется его менять.
Но с некоторых мест все равно пропадают урны и скамейки. На одной из улиц их устанавливали уже трижды. Поэтому мэр обратился к жителям города с просьбой беречь то, что для них создают.
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