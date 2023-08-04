Ущерб природе на 388 миллионов нанес регоператор из ЕАО Фото: Светлана Радионова

Проблема с несанкционированными свалками в Еврейской автономной области стоит очень остро. И сейчас она никак не решается. Предприятия, которые призваны бороться с ними, в итоге только нарушают закон и делают еще хуже, сильно загрязняя природу.

Так, три года назад правительство подписало договор с регоператором «Дом-Строй», который должен был собирать, обрабатывать, утилизировать и обезвреживать мусор. Временным участком размещения служила территория старой городской свалки.

- После мы определили новые схемы накопления отходов. Однако, как показали проверки специалистов, компания не только не проводит работы по утилизации отходов, но и продолжает свозить их на территорию, срок аренды по которой давно истек. При этом договор на размещение ТКО на новых площадках также не заключен, - рассказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

В итоге компания нелегально заняла больше, чем 25 тысяч квадратных метров земли. Там они скинули около 95 тысяч кубометров мусора. По расчетам ведомства, ущерб природе превысил 388 миллионов рублей. Власти намерены добиться прекращения деятельности предприятия и возмещения ущерба.

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