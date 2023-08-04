Экспорт накрылся: древесину, зараженную черным усачом, забраковали в Хабаровском крае

Жук-вредитель испортил партию экспортной древесины в Хабаровском крае Фото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО

Во время проверки экспортной партии древесины сотрудники Россельхознадзора обнаружили жуков-вредителей, из-за которых пришлось забраковать груз. В лаборатории были выявлены черные усачи рода Monochamus, включенные в перечень вредителей растений, имеющих карантинное значение для РФ. Эти насекомые считаются одними из опаснейших вредителей древесины.

- Черный усач также входит в число карантинных объектов для Китая, куда планировали доставить древесину, - рассказали в ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора».

Так как перевозка зараженных материалов по России и за ее пределы строго запрещена, всю партию объемом 234 кубических метра пришлось забраковать. Вся древесина была заготовлена на предприятии в районе имени Лазо.

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