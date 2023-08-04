МТС в Хабаровске проложила «цифровую дорожку» для хабаровского «Мустанга»

Фото: пресс-служба МТС

МТС «прокачала» сеть на территории конно-спортивного клуба «Мустанг» на Ясной улице. Благодаря проведенным МТС работам посетители конного клуба могут пользоваться всеми цифровыми сервисами при увеличении турпотока или проведении спортивных соревнований по верховой езде с участием большого количества зрителей.

МТС провела технические работы в Северном микрорайоне, где находится популярный у горожан КСК «Мустанг». В результате скорости мобильного интернета выросли на всей территории конно-спортивного клуба, а также в районе переулков Ясный, Хорышева, улицы Адмиральской.

На базе конно-спортивного клуба «Мустанг» проходят экскурсии, индивидуальные и групповые занятия по верховой езде, а в летнее время действует спортивная программа для детей «КониЛето».

«С помощью аналитики Big Data МТС мы фиксируем растущие цифровые потребности и проводим работы по увеличению скорости мобильной сети в городе и пригороде Хабаровска, чтобы наши абоненты всегда оставались на связи. В конный клуб часто приходят семьями, чтобы провести время вместе и показать детям, как необходимо заботиться о лошадях. Участники стараются запечатлеть на камеру телефона общение с животными, кормление и конные прогулки. Высокоскоростной мобильный интернет позволяет посетителям в режиме реального времени поделиться впечатлениями и яркими фотографиями в своих социальных сетях и мессенджерах с близкими и друзьями», - рассказала директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.