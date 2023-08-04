Поддержим наших! Хабаровские художники организуют аукцион для помощи участникам СВО

Художники из Хабаровска проведут аукцион в поддержку бойцов СВО Фото: Администрация Хабаровска

Авторы картин, которые раньше не продавали свои работы, решили организовать аукцион «Своих не бросаем. Арт-поддержка». Вырученные деньги пойдут на помощь бойцам СВО. Картины можно будет посмотреть в музее истории города 8 августа в 15:00. А вот сам аукцион пройдет позже.

- Средства от продажи картин будут переданы в фонд помощи бойцам, которые сейчас сражаются в Донбассе и защищают новые территории России, - рассказали в администрации Хабаровска.

Благотворительный аукцион состоится 24 августа. Местом его проведения был выбран ресторан Bierkopf по адресу: Дикопольцева, 46.

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