Хабаровчане чаще шлют сообщения из бухт Хасанского района Приморья

Фото: пресс-служба МегаФона

Хабаровчане, отдыхающие в популярных бухтах Приморского края, чаще выбирают общение через мессенджеры и социальные сети. Расслабленная пляжная атмосфера не располагает туристов пользоваться стандартными голосовыми звонками. Такие данные получили в МегаФоне, сравнив мобильную активность на территории мест отдыха в Хасанском и Партизанском районах, Находкинском городском округе и на Шаморе - самом протяженном песчаном пляже Владивостока.

Относительно прошлого купального сезона объем передачи данных на пляжах Приморского края вырос на 22%. За один месяц отдыхающие генерируют в сети МегаФона почти 250 тысяч гигабайт информации, этого достаточно, чтобы каждый житель Находки смог посмотреть на своем смартфоне фильм «Чебурашка» в качестве FullHD.

Основную часть отдыхающих на пляжах Приморского края составляют его жители, но регион является популярным летним направлением и для соседей. Свыше 50% дальневосточных туристов приезжает сюда из Хабаровского края, 30% - это жители Сахалина, Якутии и Амурской области. Нечастые гости в Приморье - жители Магадана и Чукотки, они составляют только 2% в туристическом потоке из макрорегиона.

Вместе с тем наибольший туристический трафик в регион фиксируется из Москвы и Московской области. Желающих преодолеть более девяти тысяч километров и увидеть красоты приморского побережья в полтора раза больше, чем туристов из соседнего Хабаровского края.

По данным оператора, активнее всего туристы выходят в интернет в Хасанском районе. Пользовательский трафик из гостиничного комплекса в Славянке, на пляже Золотые пески и других популярных летних локациях выше в 1,5 раза, чем на пляжах юго-восточного побережья, и в 38 раз, чем на берегу бухты Лазурная.

Среднестатистический приморский турист в свой досуг на берегу моря обязательно включает просмотры видео в TikTok или на Youtube. Большей частью своих фото и видео он делится с друзьями и близкими через мессенджеры WhatsАpp и Telegram.

Рост мобильного трафика в популярных туристических локациях происходит в том числе благодаря развитию в регионе современной связи стандарта LTE. В этом году оператор модернизировал сеть 4G в бухте Алеут, расширил транспортный канал в поселке Преображение. Это позволяет делать отдых в Приморье более удобным и безопасным. Уезжая от дома на сотни и тысячи километров, абоненты могут пользоваться привычными цифровыми сервисами и оставаться на связи со своими родными и близкими.