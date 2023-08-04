Одну успели спасти: в ЕАО утонула девушка

Молодая девушка утонула в ЕАО на глазах подруги Фото: МЧС ЕАО

Вода вновь унесла жизнь человека. На этот раз трагедия произошла в Облучье. Погибла девочка-подросток, ей было всего 15 лет.

Как рассказали в МЧС ЕАО, она отправилась купаться вместе с подругой. Для летнего отдыха девочки выбрали необорудованное место, но предупреждения специалистов, которые постоянно публикуются в интернете, их не напугали. Разложившись на пляже, подруги отправились в воду. В итоге одна из них на берег не вернулась.

- Вновь трагедия в ЕАО унесла жизнь молодой девушки. Известно, что подруги купались на не рекомендованном для купания водоеме. Приносим соболезнования семье погибшей, - говорится в сообщении Главного управления МЧС России по Еврейской автономной области.

Сейчас на месте работают сотрудники полиции. Им предстоит выяснить все подробности трагедии. Пока известно лишь то, что тонуть начали обе подруги. Одну из них успели вытащить на берег очевидцы.

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