Ресторан в Хабаровске не публиковал в рекламе информацию о доставке

Ресторан Хабаровска не публиковал в рекламе информацию о доставке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Хабаровский ресторан нарушил закон о рекламе. Ошибки нашло региональное управление федеральной антимонопольной службы. Комиссия обнаружила, что на автомобиле компании была размещена реклама. На ней значилось название ресторана, телефон и ссылка на социальные сети. А вот информации о продаже товаров через интернет не было. Как оказалось, эти сведения обязательны, и по закону их нужно указывать в рекламе.

- Статья восьмая закона о рекламе обязывает рекламораспространителя указывать сведения о наименовании, месте нахождения и государственном регистрационном номере записи о создании юридического лица, осуществляющего продажу товаров дистанционным способом при распространении рекламы товаров при дистанционном способе их продажи, - рассказали в УФАС по Хабаровскому краю.

Представители ресторана согласились с выводами специалистов и внесли в содержание рекламы недостающую информацию.

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