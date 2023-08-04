Больше восьми миллионов рублей долга по зарплате выплатили 85 жителям Комсомольска

Прокуратура Комсомольска-на-Амуре заставила выплатить долг по зарплате работникам местной компании
Фото: Даниил ОПАРИН
Жители Хабаровского края на несколько месяцев остались без зарплаты. Свои деньги 85 сотрудников не видели с октября по декабрь прошлого года. Долг составил 8,2 миллиона рублей. В дело пришлось вмешаться прокуратуре. Сотрудникам надзорного органа пришлось составить десятки исков и внести несколько представлений, чтобы решить проблему.
- В целях защиты трудовых прав бывших работников предприятия прокуратурой города внесено шесть представлений об устранении нарушений законов, в суд направлено 41 заявление о выдаче судебных приказов о взыскании невыплаченной заработной платы. На основании постановлений прокурора компания и ее руководитель привлечены к административной ответственности за невыплату зарплаты и уклонение от исполнения административного наказания в виде штрафов, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
По материалам прокуратуры завели уголовное дело. Сейчас его расследуют правоохранительные органы. Долг бывшим рабочим выплатили в полном объеме.
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