Дать обратную связь просят инвесторов в Хабаровском крае

Получить обратную связь можно от инвесторов в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае инвесторы могут дать обратную связь местным властям. Центр управления регионом запустил онлайн-опрос, который продлится с 1 по 16 августа. Специалистов спросят о ходе реализации в крае «Регионального инвестиционного стандарта» - системы поддержки новых инвестиционных проектов в субъектах РФ.

В ЦУР отметили, что опрос нужен, чтобы инвесторы могли дать обратную связь и оценить ситуацию в регионе. Участниками могут стать резиденты ТОР, руководители любого бизнеса и те, кто реализует проекты на территории региона. Обратная связь - основа любого бизнеса, получать ее нужно по любой услуге или продукту. Именно она помогает предприятиям развиваться и работать на благо своих клиентов.

- Обратная связь помогает бизнесу становиться лучше, предоставлять более качественные услуги, создавать уникальную продукцию. Так же и у нас: сегодня мы запускаем новые элементы, новые сервисы для взаимодействия с инвесторами. И если мы не получаем обратную связь, то не можем двигаться дальше, совершенствовать их, изменять в лучшую сторону. Для нас реакция так же важна, как и бизнесу нужна она от клиентов, - сказал директор АНО «Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края» Андрей Дымченко.

Опрос открыт до 16 августа. Ответить на вопросы инвесторы могут, перейдя по ссылке.

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