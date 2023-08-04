Эзотерика довела до беды: жительницу Хабаровска через онлайн-пространство обманул гуру мистических практик

Мошенники обманули жительницу Хабаровска через мессенджер Фото: Евгения ГУСЕВА

Попасться в цепкие лапы мошенников можно не только по телефону, но даже в мессенджере. 41-летняя жительница Хабаровска попалась на яркую рекламу, обещавшую огромный заработок. В итоге гуру эзотерики обманул женщину, лишив всего.

Женщина нашла рекламу в одной из соцсетей. Объявление обещало быстрый заработок через торги на криптобирже. Она зашла на аккаунт и написала сообщение, что готова поучаствовать в торгах. Тогда ей скинули ссылку на телеграм-канал «Эзотерика онлайн».

Ей сказали ждать, когда некая Ольга Королева, основательница проекта, выйдет с ней на связь. Ольга действительно написала через некоторое время. Обещала доход, который можно получить на торгах. Закинуть деньги, а дальше их пустят в оборот опытные наставники.

Через некоторое время женщине пришло сообщение, что ее деньги сыграли, и она уже успела заработать 530 тысяч рублей. Но чтобы забрать средства, нужно заплатить налог в 163 тысячи рублей. Обрадованная хабаровчанка послушно скинула сумму на указанный Ольгой счет.

После этого эзотерические силы покинули женщину. С ней перестали выходить на связь. Позже она увидела, что все аккаунты снесли подчистую. Женщина осталась совсем одна без средств.

- Гражданам нужно с осторожностью относиться к рекламе в соцсетях, обещающую большой заработок. Подобного рода деятельность - как инвестиции и биржи - лицензируются Банком России. Если в перечне сайта организации нет указанной компании, скорее всего вы имеете дело с мошенниками. Особенно, если общение ведется через анонимные аккаунты в мессенджерах. Тогда на 99,99 процента можно утверждать, что деньги вы переведете злоумышленникам, - рассказал «КП» - Хабаровск» врио заместителя начальника УМВД России по Хабаровску Евгений Хохолков.

На злоумышленников завели уголовное дело за мошенничество. Интернет-пройдохам грозит до пяти лет лишения свободы.

Совсем недавно на удочку обманщиков попалась и другая жительница Хабаровска. 72-летняя женщина решила на пенсии заняться инвестициями. Результат был точно таким же. Неизвестные работодатели выкачали из нее все деньги, а в итоге осталась без миллиона рублей.

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