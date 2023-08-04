Студент хабаровского вуза отдал 315 тысяч рублей мошенникам Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жертвой аферистов может стать кто угодно. Так, в полицию Хабаровска обратился 22-летний студент университета экономики и права. Ему позвонила неизвестная и представилась полицейской. Сказала, что на парня завели кредит, и попросила перевести деньги на «безопасный» счет.

Студент сильно испугался и тут же поехал до банкомата, там он снял все свои деньги, а именно 315 тысяч рублей. Потом в другом банкомате перевел средства по указанному лжеполицейской счету. Понял он, что все было обманом, когда неизвестная попросила его оформить еще и кредит, чтобы уж точно «обезопасить» себя от того предыдущего кредита. Тогда студент перестал общаться с женщиной, а обратился уже к сотрудникам.

- Он пояснил, что знал о таких способах обмана, но мошенники были слишком убедительны. При поступлении звонков якобы от полиции или сотрудников банка лучше всего прервать разговор. Только так можно сохранить свои деньги и не попасть в список должников у банка, - рассказал начальник следственного управления УМВД России по Хабаровску Олег Щелканов.

Злоумышленников ищут. На них завели уголовное дело за мошенничество. Им грозит до шести лет лишения свободы.

Буквально сразу после этого случая в полицию обратилась и другая жительница города. 73-летняя пенсионерка перевела мошенникам более миллиона рублей. Ей тоже звонили мошенники, но представились сотрудниками банка. Точно по такой же схеме сказали, что на нее пытаются взять кредит. Она перевела 550 тысяч личных накоплений, а также взяла два кредита. Все эти деньги отправила звонившим. И это несмотря на то, что с ней ранее проводил беседу участковый, который рассказал об этой схеме мошенничества.

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