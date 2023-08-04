Слишком спешил: в Хабаровске автобус с пассажирами устроил тройное ДТП

Женщина пострадала во время тройного ДТП с автобусом в Хабаровске Фото: ГИБДД Хабаровска

Дорожно-транспортное происшествие с пассажирским автобусом произошло в Хабаровске. Днем 4 августа он столкнулся с иномаркой. Авария произошла примерно в 12:15 на проспекте 60-летия Октября. Столкновение произошло по вине водителя маршрутного транспортного средства.

- Водитель, управляя пассажирским автобусом по маршруту №71 со стороны улицы Карла Маркса в сторону улицы Хабаровской, в районе дома 201 не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля Subaru, в результате чего совершил столкновение, - рассказали в ГИБДД Хабаровска.

От удара Subaru продолжила движение и влетела, в свою очередь, в иномарку Mazda. В результате пострадала 39-летняя женщина, которая ехала за рулем автомобиля Subaru.

Инспекторы просят хабаровчан быть внимательней на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.

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