Использовал служебное положение: магаданский капитан заставлял подчиненных ловить минтай вместо работы

Капитан из Магадана приказал экипажу наловить 60 тонн минтая Фото: Андрей РЯБЦЕВ

В Магаданской области прокуратура утвердила обвинение против директора морского судна. Ему инкриминируют незаконную рыбалку с использованием служебного положения.

- По версии дознания в период с марта по апрель 2023 года рыболовный траулер находился в Охотском море в исключительной экономической зоне Российской Федерации, -рассказали в прокуратуре Магаданской области.

Руководитель судна подумал, что раз он все равно находится в море, то нудно использовать этот шанс и вернуться домой с шикарным уловом. Капитан дал указание экипажу: ловить рыбу. К слову, в их полномочия это не входило. Но приказ начальника они выполнили и поймали больше 60 тонн минтая. Ущерб природе составил 17,7 миллиона рублей. Во время предварительного расследования его возместили.

Уголовное дело направлено в Магаданский городской суд для рассмотрения по существу.

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