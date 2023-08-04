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НовостиПроисшествия4 августа 2023 9:16

Использовал служебное положение: магаданский капитан заставлял подчиненных ловить минтай вместо работы

Капитан из Магадана приказал экипажу наловить 60 тонн минтая
Василина ИКОННИКОВА
Капитан из Магадана приказал экипажу наловить 60 тонн минтая

Капитан из Магадана приказал экипажу наловить 60 тонн минтая

Фото: Андрей РЯБЦЕВ

В Магаданской области прокуратура утвердила обвинение против директора морского судна. Ему инкриминируют незаконную рыбалку с использованием служебного положения.

- По версии дознания в период с марта по апрель 2023 года рыболовный траулер находился в Охотском море в исключительной экономической зоне Российской Федерации, -рассказали в прокуратуре Магаданской области.

Руководитель судна подумал, что раз он все равно находится в море, то нудно использовать этот шанс и вернуться домой с шикарным уловом. Капитан дал указание экипажу: ловить рыбу. К слову, в их полномочия это не входило. Но приказ начальника они выполнили и поймали больше 60 тонн минтая. Ущерб природе составил 17,7 миллиона рублей. Во время предварительного расследования его возместили.

Уголовное дело направлено в Магаданский городской суд для рассмотрения по существу.

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