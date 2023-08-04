Сообщение между Китаем и Хабаровском приостановили из-за непогоды Фото: администрация Хабаровска
Только жители Хабаровского края дождались открытия китайских границ, как поездки в поднебесную снова прекратили. В Хабаровске отменили рейсы в Фуюань. Пассажирские перевозки приостановили временно, это связано с плохой погодой. Утренний рейс, который должен был состояться в 08: 45 не отправился из-за сильного ветра и волнения на реке. Теплоход Лунке-202 вместимостью 239 человек остался в порту Фуюаня. Власти Китая приняли решение временно приостановить перевозки на линии.
Сила ветра сейчас превышает шесть баллов, и, чтобы не подвергать опасности туристов из Китая и России, было принято поездки временно прекратить.
– В соответствии с требованиями надзорных органов КНР, уведомляем о временной приостановке деятельности по осуществлению международных перевозок на линии «Фуюань –Хабаровск», - говорится в официальном сообщении управления коммерции пункта пропуска народного правительства Фуюаня.
Как только поездки возобновятся, пассажиров обязательно об этом предупредят.
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