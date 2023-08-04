Водитель вылетел на тротуар и насмерть сбил женщину в Хабаровском крае Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Смертельная авария произошла в Хабаровском крае вечером 4 августа. Около 17:30 в Амурске под колеса иномарки попала женщина. Спасти ее не удалось.

Трагедия случилась на улице Пионерская. За рулем Toyota Vista ехал 48-летний мужчина.

- Водитель, двигаясь со стороны улицы Пионерская в сторону проспекта Комсомольский, в районе дома №32 проспекта Мира допустил выезд за пределы проезжей части на тротуар, где совершил наезд на пешехода, - рассказали в Госавтоинспекции Хабаровского края.

В итоге женщина 43 лет погибла на месте. Ее травмы оказались несовместимыми с жизнью, скорая помощь не успела даже приехать на вызов. Прибывшие на место врачи лишь констатировали смерть амурчанки.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Прокуратура начала проверку. Там сообщили, что водитель отказался проходить медосвидетельствование.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.