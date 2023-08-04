Доверие и никакого контроля: сотрудницу почты на Колыме осудят за мошенничество

Сотрудница почты в Магаданской области присвоила больше 4 миллионов рублей Фото: Даниил ОПАРИН

На Колыме приговор суда вынесли сотруднице почты. Женщину осудили за мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения и злоупотребляя доверием. С мая 2021 года по сентябрь 2022 она занимала в компании руководящую должность и могла осуществлять расчетно-кассовые операции в системе предприятия. Доступ к системе у нее был, начальство доверяло и не контролировало - чем не идеальная обстановка для преступления? Но за все поступки нужно отвечать.

- Зная, что руководство ей доверяет, а надлежащий контроль отсутствует, используя удаленный доступ к программному обеспечению с использованием своей учетной записи злоумышленница осуществила незаконные денежные переводы на родственников и знакомых на общую сумму свыше 4,6 миллиона рублей, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.

Пока шло следствие, женщина по своей воле отдала 4,3 миллиона, а на оставшиеся 300 тысяч наложили арест.

Ей вынесли приговор: четыре года условно с испытательным сроком четыре года и штрафом в 150 тысяч рублей.

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