Сережки с намеком на кайф: магаданец обустроил ювелирную под нарколабораторию

Житель Магадана превратил ювелирную мастерскую в нарколабораторию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Колыме суд вынес приговор 46-летнему ювелиру. Его признали виновным за незаконный оборот наркотиков.

Оказалось, что фантазия у мужчины была неплохой: он не только создавал красивые украшения, но еще и придумал, как подзаработать на запрещенных веществах. С 2021 по 2023 годы он обустроил в своей мастерской нарколабораторию, где вместо колец и сережек стал создавать запрещенные вещества. Удалось «создать» 50 граммов. Но это не единственное его преступление.

- Кроме того, мужчина занимался культивацией запрещенных растений. На территории города Магадана он вырастил коноплю, высушил, измельчил и получил свыше 150 граммов марихуаны, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.

В итоге суд признал его виновным. Теперь пять лет ювелир проведет в колонии строгого режима.

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