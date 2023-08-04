Жителя Магадана осудят за попытку изнасилования
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
На Колыме закончили расследовать два уголовных дела против 27-летнего мужчины. Он обвиняется в попытке изнасилования и незаконном проникновении в чужую квартиру.
Все произошло утром 19 марта. Мужчина подкараулил свою 38-летнюю знакомую в подъезде дома по улице Зайцева в Магадане: хотел выяснить отношения и заняться с ней интимом. Но получил отказ.
- Когда женщина отказалась впустить его в свою квартиру, он выхватил у нее из рук ключи, сам открыл дверь и незаконно зашел в чужое жилище, после чего с силой затащил ее в квартиру, где попытался изнасиловать, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.
Женщина смогла выбежать из квартиры, но ее сбили с ног. Посторонний человек увидел, как ее затаскивают обратно и помог ей спастись. Теперь мужчину ждет суд, но сначала против него должны утвердить обвинение.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru