Дальневосточный форум «Амур» стал Всероссийским в Хабаровском крае

«Амур» попадет в календарь ежегодных федеральных событий для молодежи Фото: Правительство Хабаровского края

Хабаровский край готовится к форуму «Амур», который пройдет в седьмой раз. Событие получило постоянный статус Всероссийского. Об этом сообщил в своем Telegram-канале первый вице-губернатор региона Александр Никитин.

«Амур» попадет в календарь ежегодных федеральных событий для молодежи. Это, по словам вице-губернатора, станет еще одним инструмент повышения привлекательности края для молодежи со всей страны.

- Наверняка среди участников форума найдутся те, кто увидит здесь перспективы для себя и захочет остаться, - добавил Никитин.

Форум «Амур» пройдет в Хабаровском крае с 16 по 22 августа 2023 года. Он будет разделен на три образовательных трека. Участие в нем примет молодежь со всей страны.

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