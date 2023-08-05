Дальневосточный форум «Амур» стал Всероссийским в Хабаровском крае

«Амур» попадет в календарь ежегодных федеральных событий для молодежи
Фото: Правительство Хабаровского края
Хабаровский край готовится к форуму «Амур», который пройдет в седьмой раз. Событие получило постоянный статус Всероссийского. Об этом сообщил в своем Telegram-канале первый вице-губернатор региона Александр Никитин.
«Амур» попадет в календарь ежегодных федеральных событий для молодежи. Это, по словам вице-губернатора, станет еще одним инструмент повышения привлекательности края для молодежи со всей страны.
- Наверняка среди участников форума найдутся те, кто увидит здесь перспективы для себя и захочет остаться, - добавил Никитин.
Форум «Амур» пройдет в Хабаровском крае с 16 по 22 августа 2023 года. Он будет разделен на три образовательных трека. Участие в нем примет молодежь со всей страны.
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