Убитых в начале XX века священников планируют канонизировать в Хабаровском крае

В Николаевске-на-Амуре местные много говорили об утопленном большевиками священнике Фото: Хабаровская епархия

Комиссия по канонизации святых собирает данные о трагически погибших священниках в Хабаровском крае. Речь идет о тех священнослужителях, которые пострадали в годы гонения на церковь в начале XX века. Об этом сообщили в информационном отделе Хабаровской епархии.

Данные были собраны в поселке Лазарев. По словам прихожанки Покровского храма, в соседнем Николаевске-на-Амуре местные много говорили об утопленном большевиками священнике. Возможно, речь идет об отце Серапионе Черных. Он был убит и утоплен в 1920 году. Тогда город занимал отряд Тряпицина.

- Прихожанка рассказала, что тело священника выловили в каком-то близлежащем населенном пункте и, возможно, захоронили, - сообщил отец Софроний, руководитель миссионерского отдела. – Также важно было узнать от нее, что в 50-е годы прошлого века в Николаевске действовал православный храм, располагавшийся на улице Читинской.

По словам женщины, храм был с голубой железной крышей и небольшим крестиком. Внутри, как уверяет прихожанка, был иконостас и все необходимое для богослужений. Комиссия планирует уточнить полученные данные во время поездки в Николаевск.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.