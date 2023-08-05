Хабаровский край представит экономический потенциал на ВДНХ в Москве

Представлять край будут звезды шоу-бизнеса, спортсмены и космонавт. Фото: министерство экономического развития региона

НА ВДНХ пройдет Международная выставка-форум «Россия». Здесь будут представлены достижения регионов в разных отраслях экономики. Гости выставки смогут узнать о потенциале Хабаровского края.

Регион покажет свои успехи в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, транспорте, науке и культуре.

- Мы представим наш экономический потенциал, познакомим с природными красотами, культурой и традициями коренных малочисленных народов Севера. Гости смогут рассмотреть модели самых современных самолетов пятого поколения Су-57 и Су-75, которые производятся у нас, - сообщил Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

Дизайном павильона занимался архитектор с мировым именем Григорий Горковенко. Одной из главных активностей станет школа анимации. Созданные на ВДНХ мультфильмы гости смогут посмотреть на больших экранах в центре экспозиции.

Представлять край на ВДНХ будут спортсмены Юлия Чепалова, Евгений Плющенко, Андрей Замковой и Иван Скобрев. О родном крае расскажут известный музыкант Антон Беляев и популярный стендап-комик Варвара Щербакова. Представит край и первый хабаровский космонавт Петр Дубров. Также гостей павильона поприветствуют команда КВН «Пал Палыч» и группа «Синкурэ».

Выставка откроется 4 ноября 2023 года. Познакомиться с достижениями Хабаровского края можно будет до 12 апреля 2024.

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