Магазин с «доступной рыбой» планируют открыть в Хабаровске

Рыба будет продаваться с пятницы по воскресенье каждую неделю Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Предприятия, входящие в хабаровский Крайрыбакколхозсоюз, планируют открыть магазин для продажи «доступной рыбы». Сейчас идет подбор подходящего места, которое будет удобно для горожан. Об этом сообщила председатель союза Ольга Булкова.

По замыслу, рыба будет продаваться с пятницы по воскресенье каждую неделю. Торговая точка появится либо на рынке, либо в торговом центре. Подбирать место будут в том числе с учетом остановок общественного транспорта рядом.

«Доступная рыба» будет также отгружаться в супермаркеты Хабаровска. Это сделано для того, чтобы как можно больше людей смогли купить продукцию по невысоким ценам. Некоторые предприятия продают «доступную рыбу» в своих магазинах.

По проекту «Доступная рыба» хабаровчане смогут купить камбалы дальневосточные, кету, горбушу, гольцов, консервы «Сельдь тихоокеанская натуральная» и «Салат из морской капусты». Цены стоит уточнить в магазинах.

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