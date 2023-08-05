День железнодорожника торжественно отметили в Хабаровске

Железнодорожники Хабаровского края готовятся отмечать свой профессиональный праздник 6 июля Фото: Администрация Хабаровска

Железнодорожники Хабаровского края готовятся отмечать свой профессиональный праздник 6 июля. В честь этого состоялось торжественное собрание. На него пригласили сотрудников и ветеранов Дальневосточной железной дороги (ДВЖД).

- Модернизация железнодорожной инфраструктуры в границах ДВЖД дает новый импульс для увеличения объема грузооборота, развития крупнейших месторождений в крае, возведения необходимых объектов инфраструктуры. Также это толчок к реализации новых международных транспортных проектов, - сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Этот год стал рекордным для ДВЖД по объемам перевозок. За первые шесть месяцев прирост составил свыше восьми процентов. В пассажирооборот увеличился более чем на 14 процентов.

- Растет и штат железнодорожников. К концу 2023 года он будет около 55 тысяч человек, - сообщил глава Дальневосточной железной дороги Евгений Вейде.

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