Тепло и ветрено будет в краевой столице в воскресенье Фото: Александра ШОПЕНКО

Тепло и ветрено будет в краевой столице в воскресенье. Горожанам обещают ясную погоду в Хабаровске 6 августа. Температура воздуха повысится на один-три градуса.

Дождь в Хабаровске 6 августа ожидается ночью. Днем осадков не ожидается. Температуры ночью будут около +12+14 градусов. Днем столбики термометров покажут +22+24 градуса. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду.

Местами кратковременные дожди пройдут на юге края 6 августа. Температуры воздуха ночью будут около +12+17 градусов, днем - до +22+27 градусов. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду.

В центральных районах без существенных осадков. Ночью будет от +5 до +16 градусов, днем столбики термометров покажут +18+28 градусов. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду.

На севере края 6 августа также без существенных осадков. Температуры ночью +6+15, днем - в районе +16+28 градусов. Ветер западный 5-10 метров в секунду, сообщили в краевом главке МЧС России.

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