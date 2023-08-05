Пролежни прогнили до кости: прокуратура проверит больницу в Николаевске после информации о пациенте с некрозом

По словам дочери, у отца появились пролежни «до кости»
Фото: Андрей КАРА
Дочь жителя Николаевска-на-Амуре бьет тревогу и утверждает, что ее отцу не в полной мере оказывается медицинская помощь. 63-летний мужчина попал в больницу из-за инсульта. За время пребывания там, по словам дочери, у него появились пролежни «до кости».
По заявлению родственников мужчины, они сами обрабатывают ему раны. Они считают, что это никак не помогает справиться с пролежнями. В ситуации будет разбираться прокуратура региона.
- В ходе проверки будет дана оценка деятельности должностных лиц учреждения здравоохранения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.
Сотрудникам ведомства предстоит выяснить, насколько правдивы слова родственников пациента и как должен ухаживать за больными после инсульта медицинский персонал.
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