Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 6 августа

У пациента больницы в Николаевске образовались сильные пролежни Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Хабаровском крае в поле зрения прокуратуры попала больница из Николаевска-на-Амуре. Все началось после сообщений местной жительницы о том, что за ее отцом-пенсионером там никто не смотрит. У 63-летнего мужчины, перенесшего инсульт, даже образовались сильные пролежни. Ухаживать за пожилым человеком ездят сами родственники. В дело вмешалась городская прокуратура.

Между тем суд, наконец-то, поставит точку в громком деле о застройщика ЖК «Ленинградский», которое не могло решиться почти три года. Все это время дольщики надеялись, что когда-то смогут отметить новоселье. В квартиры вложились четыре сотни человек. Ущерб составил 473 миллиона рублей.

В Комсомольске-на-Амуре спасатели ищут утонувшего мужчину. Он пропал в воде в районе яхт-клуба еще 3 августа. Все эти дни тело 35-летнего отдыхающего ищут водолазы. Они облазили больше тысячи «квадратов» речного дна. Пока эта работа приостановлена.

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