День поля прошел в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае накануне прошел ежегодный День поля. Его организовали в формате семинара в Дальневосточном институте сельского хозяйства. В этот раз специалисты не только обсудили успешные разработки, но и показали результаты по селекции овощей. Они разработали под местный климат сорта огурцов, капусты, бахчевых и томатов.

- Мы понимаем, что в нынешних условиях, для обеспечения продовольственной безопасности нашего региона нужно ориентироваться на разные культуры. Овощеводство сейчас – это одно из важнейших направлений, которому нужно уделять большое внимание. В крае благоприятные почва и климат для выращивания многих овощных культур. И наш институт за несколько лет разработал сорта, которые обеспечивают не только высокую урожайность, но и качество, вкус самого продукта, - отметила директор ДВНИИСХ Татьяна Асеева.

Кроме того, участникам показали поле, на котором посеяли пшеницу сорта «Анфея», также разработанного институтом. Благодаря обновленному плану ухода удалось избежать болезней и засоренности. Сорт внесли в реестр селекционных достижений в прошлом году. Сотрудники института только начали заниматься его разведением, но уже отметили, что сорт достаточно перспективный. Основное его назначение – высокие свойства для заготовки кормов для сельскохозяйственных животных.

Также участникам показали эффективность средств защиты. На одном участке поля применили разные гербициды.

Форум традиционный, каждый год его проводят в разных уголках России. Благодаря ему аграрии могут познакомиться с последними достижениями науки в области сельхозпроизводства и обменяться опытом. Особенно это помогает в условиях санкций.

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