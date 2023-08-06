Стать длиннее может набережная в Биробиджане Фото: администрация Биробиджана

Глава Биробиджана Максим Семенов ответил на вопросы жителей города в прямом эфире. Во время трансляции он рассказал об изменениях, которые могут затронуть набережную реки Бира. Эта инициатива указана в мастер-плане города. Объект продлят в обе стороны.

- До Безымянного ключа в проекте еще хотим ее дальше реализовывать и сделать набережную в сторону филармонии. То есть у нас по центру небольшая территория и по бокам еще есть место, которое мы также планируем благоустраивать, – отметил Максим Семенов.

Помимо благоустройства в городе в документе также указаны строительство моста через Биру, путепровода через улицу Советскую, ремонт больниц, филармонии и возведение нового жилья.

Ответил мэр и на вопросы, касающиеся движения автобусов. Каждый недобросовестный подрядчик сейчас получил досудебные претензии по расторжению договора. Максим Семенов отметил, что решать вопрос будут жестко.

Поговорили и о ремонте дорог. Например, на Набережной переделывают асфальт, что вызвало вопросы жителей. Оказалось, что там допустили ошибки во время укладки покрытия.

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