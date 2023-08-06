Первый матч, первая победа: хабаровский ХК «Амур» выиграл матч предсезонного сбора

Хоккейный клуб «Амур» выиграл матч с «Химиком» в Хабаровске Фото: ХК "Амур"

В краевой столице прошел первый матч предсезонного сбора между хоккейным клубом «Амур» и командой «Химик». Хабаровчане одержали первую победу.

Счет начался с команды «Химик» - ее игроки забили гол уже на 10 минуте. Спустя 20 минут они получили ответный удар от игрока Алекса Броадхерста. Спустя еще семь минут шайбу в ворота противника направил нападающий Станислав Бочаров, и счет снова сравнялся, ведь еще один гол удалось забить «Химику». На 65 минуте судьба матча решилась: последнюю шайбу оформил Егор Коршков. Игра завершилась со счетом 3:2.

- Хочу поздравить любителей хоккея с началом сезона. Сегодня была хорошая команда соперника, парни играли интересно. Наши же работают с серьезной нагрузкой, и сегодняшний матч показал, что было тяжело, сказал по итогам игры тренер клуба Андрей Мартемьянов.

После отдыха игроки вернутся в строй: впереди еще три матча на кубок мэра.

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