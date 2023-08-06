Запрещенные растения нашли в огородах жителей Хабаровского края Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники полиции Нанайского района задержали двоих местных жителей из села Дубовый Мыс. В их огородах обнаружились кусты с наркосодержащим растением.

Информацию об этом в полицию передал кто-то из сельчан. Стражам порядка рассказали, что конопля растет у них прямо в огородах. Информация эта подтвердилась.

- При обыске на территории приусадебного участка 61-летнего подозреваемого в деревянной постройке полицейские обнаружили и изъяли 75 кустов запрещенного растения, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Второй подозреваемой стала 35-летняя женщина. У нее нашли 25 кустов среди грядок с овощами. Запрещенные растения находились прямо рядом с помидорами, картошкой и огурцами. Оба жителя села пояснили, что выращивали все для себя. Против них завели уголовное дело, статья подразумевает до двух лет колонии.

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