Что произошло в Хабаровском крае к утру 7 августа: главные новости

13-летний мальчик потерялся в тайге в Хабаровском крае Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

13-летний подросток пропал в лесу в районе села Николаевка. Он приехал туда с родителями. Семья планировала собрать грибов, но пока взрослые были увлечены тихой охотой, ребенок пропал из виду. Команда спасателей прибыла на поиски подростка. Позже его нашли родственники в лесном массиве в пяти километрах от места пропажи.

38-летний мужчина зарезал 60-летнюю знакомую в квартире по улице Пионерской. Следователи устанавливают, что послужило мотивом для такого жестокого поступка. Хабаровчанин пока находится в СИЗО, ожидая окончания расследования.

Утонувшего в Комсомольске мужчину нашли в нескольких километрах от предположительного места трагедии. Очевидцы позвонили в службу спасения и рассказали, что видели в воде тело человека в районе острова Менделеева. Сотрудники МЧС на лодке добрались до места, вытащили мертвого мужчину и передали полиции.

Двухэтажный дом сгорел на улице Радищева в Хабаровске. Барак вспыхнул ночью и за несколько часов выгорел практически дотла. К счастью, дом уже давно расселили и в момент ЧП там никого не было.

Паводки в районе имени Лазо привели к подтоплению 16 частных участков. Сейчас уровень воды постепенно снижается, угрозы населенным пунктам нет. Спасатели продолжают мониторить обстановку и готовы к любому развитию событий.

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