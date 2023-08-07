Две девушки пропали в Комсомольске-на-Амуре Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Комсомольске с 5 августа ведутся поиски 14-летних Дарьи и Карины. Девушки пропали в один день, но в разных районах города. Ориентировки с информацией о подростках опубликовали волонтеры ДПСО «Лига Спас».

Дарью последний раз вдели в районе проспекта Московского. Она была одета в черные футболку и штаны, красные кроссовки. Рост девушки – около 160 сантиметров, волосы русые.

Дарью последний раз вдели в районе проспекта Московского Фото: ДПСО «Лига Спас»

Карина пропала в Центральном районе. На ней были белая футболка, светлые брюки в бежевую клетку, белые кроссовки. У девушки светло-русые волосы и рост 163 сантиметра.

Карина пропала в Центральном районе Фото: ДПСО «Лига Спас»

Любую информацию о местоположении девушек волонтеры просят сообщать по номерам +7 (914) 190-12-17 или +7 (914) 167-37-77.

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