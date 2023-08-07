Сжег телефон и приставил нож к горлу: мужчину осудят по трем статьям в Хабаровском крае

Мужчина пойдет под суд за угрозу убийства возлюбленной в Хабаровском крае Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

34-летний житель района имени Полины Осипенко ответит перед судом за нападение на свою 38-летнюю сожительницу. Пара поссорилась и мужчина бросил телефон в любимую, попав ей в лоб. Из-за этого женщина получила ушиб головы. Она испугалась и попыталась вызвать полицию. Это еще больше разозлило ее партнера. Он выхватил сотовый и бросил его в печь, а после взял нож и приставил его к горлу женщины, угрожая зарезать ее.

- Это случилось еще в мае. Сейчас расследование завершено и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Мужчину обвиняют по трем статьям: «Причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия», «Угроза убийством» и «Уничтожение чужого имущества».

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