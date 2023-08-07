Сроки сорваны: застройщик ответит за нарушения при строительстве дома в Комсомольске

Прокуратура Комсомольска завела дело на застройщика «Олимп-Инвест»
Фото: Прокуратура Хабаровского края
Прокуратура проверила работу застройщика ООО «Олимп-Инвест». Компания возводит многоквартирный жилой дом по проспекту Первостроителей в Комсомольске с привлечением средств дольщиков.
Прокурор города Андрей Ольгин провел совещание с представителями ООО «Олимп-Инвест», побывал на объекте долевого строительства. Было установлено, что готовность первого этапа работ составляет около 90 процентов, а застройщик отстает от графика. При этом сроки сдачи дома в эксплуатацию переносились с 2022 года. На протяжении строительства компания не вовремя публиковала информацию об изменениях, внесенных в проектную декларацию.
- Руководителю ООО «Олимп-Инвест» внесено представление. В отношении должностного лица возбуждено дело о нарушении требований закона об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования и устранение нарушений находятся на контроле прокуратуры.
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