Летел на всех парах: «Лексус» перевернулся на трассе Герба – Омсукчан

Четыре человека пострадали в аварии с «Лексусом» в Магаданской области Фото: УГИБДД по Магаданской области

6 августа около четырех утра на 256 километре дороги Герба – Омсукчан произошла авария, в которой пострадали четыре человека. 36-летний водитель автомобиля «Лексус LX470» ехал со стороны поселка Омсукчан в сторону Магадана. Он набрал высокую скорость и не справился с управлением. Машину вынесло в кювет, где она перевернулась.

- Пострадали водитель и три пассажира 41, 34 и 46 лет. Их на скорой отвезли в Омсукчанскую районную больницу, - рассказали у УГИБДД по Магаданской области.

На месте аварии работают сотрудники полиции. Они устанавливают детали и обстоятельства ДТП.

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